У співачки навіть не було конкурентів на конкурсі з визначення артиста, який повинен був вийти на сцену саміту.

Кримськотатарська співачка Джамала отримає 337 тисяч 400 гривень за виступ на установчому саміті "Кримської платформи", присвяченій деокупації півострова.

Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Prozorro.

Офіційно її вихід на сцену саміту названий як "Послуги з виступу співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи".

Примітно, що конкурс на визначення того, хто ж виступить на "Кримській платформі", відбувся 16 серпня за скороченою переговорною процедурою без інших учасників з позначкою – "відсутність конкуренції з технічних причин".

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За інформацією ЗМІ, на художнє облаштування саміту "Кримської платформи" у виставковому центрі "Парковий" витратили близько 6,8 мільйона гривень.

"Кримська платформа": подробиці

Як повідомляв УНІАН, саміт "Кримської платформи з деокупації півострова" відбувся 23 серпня в Києві.

У ньому взяли участь 46 делегацій з різних країн.

За словами президента України Володимира Зеленського, саміт нарешті повернув Крим до міжнародного порядку денного.

Автор: Катерина Шварц