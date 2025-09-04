Книга вийшла лише декілька днів тому.

Британська письменниця Джоан Роулінг пообіцяла читачці з України, що відправить їй нову книгу з серії про Корморана Страйка, яку вона пише під псевдонімом Роберт Ґалбрейт.

Користувачка X під ніком Julie Artsy поскаржилася на ціну кримінального детективу "Людина з клеймом" ("The Hallmarked Man"), заявивши, що українцям треба або віддати за книгу "цілий статок", або чекати зниження її вартості. Вона також тегнула акаунт письменниці:

"В Україні, коли виходить нова книга Роберта Ґелбрейта, вона коштує втричі дорожче, ніж коштуватиме приблизно через рік. Поки решта світу насолоджується "Людиною з клеймом", нам, якщо ми не готові заплатити за неї цілий статок, доводиться чекати".

Роулінг відреагувала на цей допис короткою фразою: "Напишіть свою адресу в особисті повідомлення, я надішлю вам книгу".

Відео дня

Книги про Корморана Страйка

Серія складається з восьми книг, виданих з 2013 року, усі вони написані під псевдонімом Роберт Ґалбрейт. Сюжети обертаються навколо приватного детектива Корморана Страйка та його помічниці Робін Еллакотт, які розслідують заплутані кримінальні справи.

Ця серія здобула високу оцінку критиків і читачів за глибокі характери, складні сюжети та соціальні теми, а також була адаптована для телебачення (серіал "Страйк"), що ще більше збільшило її популярність.

"Людина з клеймом" - це восьма книга серії про Корморана Страйка, написана Джоан Роулінг. Вона вийшла 2 вересня 2025 року у видавництвах Sphere Books у Великій Британії, Mulholland Books у США та Little, Brown & Company міжнародно.

Вас також можуть зацікавити новини: