Мережа досі жартує з того, як "підставили" опальну співачку.

Українська акторка дубляжу Катерина Сергеєва зробила нову пародію. Вона показала, як би співачка Ані Лорак відреагувала на те, що нещодавно у РФ збили дрон з наліпкою "Фонд помсти" та її ім'ям.

На тлі цього у мережі з'явилося чимало мемів, а Сергеєва висміяла "плани" співачки "тихо допомагати" Україні. За основу для свого відео актриса знову взяла фрагмент скандального інтерв'ю Лорак, яке та давала російській журналістці.

"Я тихо донатила їм на дрони, щоб реабілітуватися. А вони зробили таку підставу і на крилі написали: "Фонд помсти Ані Лорак". Я в шоці! І оце ж воно літало всією РФ, і вони читали",- пожартувала Сергеєва, яка "озвучила" Лорак українською.

Також актриса не оминула увагою спроби співачки приховувати свою позицію та мовчати про війну. У минулому Лорак називала себе "деревом любові", а нині, можливо, вже й не знає, хто вона насправді.

"А я ж і сьогодні не можу зрозуміти, яка в мене позиція. І хто я: дерево любові, кущ зради чи безпринципне перекотиполе. А ці дрони мені усе спаскудили", - жартує Сергеєва.

Зірка дубляжу "пройшлася" й по тому, що Лорак не вдалося зберегти кар'єру. Після вибухів у Москві виступи співачки почали скасовувати.

"Скасували усі мої концерти в РФ, не вдалося всидіти навіть на одному стільці. Знаєш, адже концерти скасовано в таких казкових містах, як Білгород, Щебекино", - додала Сергеєва, яка перевтілилася у роль Лорак.

Нова пародія на Лорак та її "Фонд помсти" - відео

Реакція мережі

Коментатори визнають, що нова пародія їх насмішила. Користувачі пишуть:

"Дуже чекала на продовження! Супер, влучно! Дякую"

"Кущ зради" - це чудово!"

"Геніально. Навіть не знаю, хто кращий: Ані чи Альона".

"Фонд помсти Ані Лорак" - з чого все почалося

Наприкінці квітня блогер та активіст Сергій Стерненко заявив, що Лорак "задонатила" на ЗСУ. Жарт швидко "підірвав" мережу. Згодом співачка, яка мовчить про війну в Україні, яку розв'язала РФ, розкрила свою реальну позицію. Вона закликала "донатити" дітям, проте російському фонду.

30 травня, коли у РФ було досить "гучно", у мережі з'явилося фото дрона, який нібито збили у Москві. На ньому була наліпка "Фонд помсти Ані Лорак". Після цього мережа "вибухнула" мемами. Співачку висміяли як прості користувачі, так і відомі зірки.

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