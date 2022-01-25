Принц Чарльз боїться, що Гаррі розкриє неприємну правду про Каміллу - його другу дружину.

Принц Гаррі та Меган Маркл отримали реальний шанс повернутися в королівський палац. Принц Чарльз протягнув синові "оливкову гілку" примирення і запропонував йому залишитися в Британії, боячись його помсти.

Гаррі може розкрити неприємну правду про свого батька і його дружину, до якої той пішов від принцеси Діани. Про це повідомляє The Sun.

6 лютого королева Єлизавета II відзначатиме платиновий ювілей перебування на престолі. На честь цієї дати Букінгемський палац проведе ряд святкових заходів, на який запрошені й принц Гаррі з Меган Маркл.

Герцоги Сассекські отримали шанс залишитися в палаці. Принц Чарльз, батько принца Гаррі, запропонував йому і його дружині не їхати назад в США, де вони жили останнім часом.

Джерела повідомляють, що принц Чарльз пішов на такий крок не просто так. Він боїться, що мемуари герцога Сассекського можуть містити неприємну інформацію про нього і його дружину принцесу Каміллу.

Гаррі може завдати серйозної репутаційної шкоди всій королівській родині, якщо розкриє у своїй книзі приховані раніше факти про стосунки принца Чарльза і Камілли, з якою той закрутив роман через 5 років після весілля з принцесою Діаною.

"Є побоювання з приводу спогадів Гаррі про вступ Камілли в королівську сім'ю і про те, як її тривалий роман з Чарльзом нашкодив йому з юних років... Гаррі люто відданий і захищає свою покійну матір і її спадщину, він не схвалював того, що Камілла стала великою любов'ю всього життя його батька", - повідомляють джерела.

Боячись помсти сина, принц Чарльз намагається згладити ситуацію і хоче допомогти йому повернутися до палацу. Якщо Гаррі знову буде жити у Великобританії, він може передумати видавати скандальні мемуари або ж просто прибере з книги факти, що ганьблять честь королівської сім'ї, вважають джерела.

Нагадаємо, влітку 2021 року принц Гаррі заявив про те, що пише мемуари. У них він обіцяє розповісти всю правду про своє придворне життя. Незабаром після цього з'явилася реакція королівських експертів. Аналітики впевнені, що ці мемуари будуть написані під диктовку Меган Маркл, яка відома своїм не зовсім теплим ставленням до родичів Гаррі.

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