Вони разом знімалися в "Слузі народу".

Актриса Анастасія Карпенко разом з Володимиром Зеленським знімалася в серіалі "Слуга народу", прем'єра якого відбулася ще задовго до президентських виборів, на яких він переміг.

Той період Карпенко згадує з теплом і захопленням. В інтерв'ю "Обозревателю" вона розповіла, що екс-актор, а нині президент України, Володимир Зеленський ставився до колег як до своєї сім'ї, а не просто акторів.

Крім того, Карпенко захоплюється тим, що Зеленський робив будь-яку роботу, а також завжди був дуже ввічливим.

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"У мене позитивні враження: від знайомства, від спілкування. Володимир - щирий і відкритий, простий у спілкуванні з усіма цехами кіновиробництва. З повагою ставився до людей будь-якої професії: будь ти монтувальник або актор. Я на це дивилася – і чесно, була в захваті. Від простоти, небайдужості, професіоналізму. У нього не було такого, що це не моя робота, не буду братися. Займався абсолютно всім, швидко вирішував будь-які питання", - поділилася актриса.

Нагадаємо, раніше перша леді України чесно зізналася, як змінився її чоловік за час війни.

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