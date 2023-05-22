Окрім цього, ведуча розповіла, як вона прийшла у форму після третіх пологів.

Відома українська ведуча Катя Осадча поспілкувалася з шанувальниками. Вона відповіла на чутки про ймовірну вагітність. Фанати вважають, що Осадча та її чоловік Юрій Горбунов могли вирішити "піти" за четвертою дитиною.

Ведуча відповідала на усі питання у Stories. Тему чуток про вагітність вона ігнорувати не стала. Вона зазначила, що усе це неправда.

Відомо, що Осадча виховує трьох синів: Іллю, Івана та Данила. Старшому вже 20 років, середньому - 6, а молодшому лише півтора рочка. Як виявилося, ведуча хотіла ще й доньку.

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Вона розповіла, що мріяла стати мамою дівчинки під час третьої вагітності. Втім, доля вирішила інакше, Осадча народила ще одного хлопчика. Сама ведуча через це не сумує, вона називає сина "неймовірним".

Також дружина Горбунова розповіла, як їй вдається повертати форму після пологів. Попри те, що Осадча тричі народжувала, вона може похизуватися стрункою фігурою.

Як виявилося, ніякого секрету немає. Осадча зізналася, що вона не набирає багато ваги під час вагітності. А після пологів ведуча стежить за своїм харчуванням. Окрім цього, після народження третього сина усі зайві кілограми пішли через стрес, який виник у зірки на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Що відомо про стосунки Осадчої та Горбунова

Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися в 2017 році. У шлюбі у них народилося двоє синів, також у ведучої є син від першого шлюбу.

Раніше зіркова пара пригадувала про своє знайомство та розповідала, як почався їхній роман. За словами Осадчої, вона двічі запрошувала Горбунова до себе в гості, проте той відмовлявся.

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