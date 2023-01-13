Одіозний російський артист не втомлюється дивувати публіку своїми перетвореннями.

Російський артист Філіп Кіркоров, який часто потрапляє в скандальні ситуації, шокував публіку "новим" тілом. Нещодавно він повідомив, що ліг під ніж пластичного хірурга, щоб омолодитися. Зараз в мережі з'явилися подробиці його омолодження - виявилося, він "пришив" собі новий прес.

Допоміг йому в цьому відомий в Росії хірург Тимур Хайдаров, який раніше оперував екс-коханого Ольги Бузової - Даву. Ось що про зміни свого тіла розповів сам Філіп Бедросович:

"Кубиків на моєму пресі, звичайно, трохи менше, ніж у Дави, тим не менш. Але завдяки Тимуру я в такій відмінній формі. Найпростіше говорити правду. Сьогодні просто непристойно не мати свого пластичного хірурга, психолога, тренера. Я - найкраще створення Тимура. Його найкраще творіння".

Що Філіп Кіркоров говорить про війну в Україні

Артист-путініст давно прославився тим, що підтримує кремлівського диктатора і його кровожерливу політику. Нещодавно Володимир Зеленський підписав "чорний список", до якого увійшли російські зірки, які підтримали війну. У списку опинився і Кіркоров. Через це музикант сказився і написав у своєму блозі гнівне звернення до Зеленського, з яким він працював багато років тому.

"Мій старий товариш і партнер по знімальному майданчику занадто сильно увійшов в роль, і той сценарій, який йому надсилають з-за океану, веде і його самого, і країну, яку йому довірили, до попелища. Мені дуже шкода і його, і близьких мені людей з України. На жаль, фанатичні люди, які захопили пропагандистські та новинні повістки, не дають людям почути своїх родичів, друзів і багато альтернативні думки і новин. А поки мені пощастило, заборонили всього лише мої пісні. Так, зайка моя", - написав Кіркоров і зазначив профіль президента України в Instagram.

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