Це перша зустріч братів та їх дружин після святкування платинового ювілею правління Єлизавети II, що відбувалось у червні.

Принц Вільям і принц Гаррі разом з Кейт Міддлтон та Меган Маркл вперше за довгий час з'явилися разом - вийшли за ворота Віндзорського замку, щоб подивитися на квіти від підданих і поспілкуватися з британцями, які прийшли вшанувати королеву Єлизавету ІІ.

Брати були одягнені в сині костюми, а їхні дружини – в лаконічні чорні сукні, пише Vogue.

Як стверджують у The Sun, королівська четвірка полишила чвари, об'єднавшись після смерті Її Величності. Експерти вже називають цей крок важливим сигналом, що доводить здатність нового короля Чарльза III об'єднувати та примиряти.

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Це перша зустріч братів та їх дружин після святкування платинового ювілею правління Єлизавети II, що відбувалось у червні. Тоді Меган та Гаррі приїхали на службу в собор Святого Петра та вперше показали доньку прабабусі.

А от на публіці останній раз герцоги Кембриджські та герцоги Сассекські з'являлися разом аж у березні 2020 року.

Наступне возз'єднання королівської сім'ї публіка побачить вже 19 вересня – у день офіційного поховання Її Величності.

Смерть Єлизавети II

8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

Новий британський король Чарльз III став найстарішим монархом в історії Британії, який коли-небудь сходив на престол.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети ІІ відбудеться 19 вересня.

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