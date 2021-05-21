Співачка Леді Гага розповіла, що в 19 років її зґвалтував продюсер, після чого вона завагітніла.
Про це артистка розповіла в документальному фільмі принца Гаррі і телеведучої Опри Вінфрі "The Me You Can't See", передає The Insider.
Співачка розповіла, що продюсер кілька місяців тримав її замкненою в студії і що у неї стався "повний психологічний зрив" після згвалтування. "Пару років я була не тією дівчиною", - сказала вона.
Читайте такожЗірка "Школи" розповіла, як у Москві її зґвалтував " жирний дід"
Як повідомляє видання, в останні роки було виявлено, що у Гаги посттравматичний стресовий розлад, який, за її словами, розвинувся в результаті згвалтування, і фіброміалгія - стан, який викликає біль у всьому тілі.
"Я зрозуміла, що за відчуттям біль був схожий на той, який я відчула після того, як людина, яка мене зґвалтувала, кинула мене вагітну на розі будинку моїх батьків. Мені було погано і мене нудило, тому що наді мною поглумилися. Мене замкнули в студії на кілька місяців", - зізналася Гага.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Фігурант секс-скандалу Армі Хаммер позбувся останньої ролі
- Оля Полякова зізналася, що Меладзе пропонував їй інтим
- Приходько різко відреагувала на слова Лорак про домагання Меладзе: "завдяки сексу з ним ти їси чорну ікру"
- Жертва секс-домагань: екс - "Віагра" зізналася, що Костянтин Меладзе розпускав руки
- Ані Лорак прокоментувала скандал навколо секс-домагань Меладзе
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram