Артистка досі відчуває болі у всьому тілі після пережитого.

Співачка Леді Гага розповіла, що в 19 років її зґвалтував продюсер, після чого вона завагітніла.

Про це артистка розповіла в документальному фільмі принца Гаррі і телеведучої Опри Вінфрі "The Me You Can't See", передає The Insider.

Співачка розповіла, що продюсер кілька місяців тримав її замкненою в студії і що у неї стався "повний психологічний зрив" після згвалтування. "Пару років я була не тією дівчиною", - сказала вона.

Як повідомляє видання, в останні роки було виявлено, що у Гаги посттравматичний стресовий розлад, який, за її словами, розвинувся в результаті згвалтування, і фіброміалгія - стан, який викликає біль у всьому тілі.

"Я зрозуміла, що за відчуттям біль був схожий на той, який я відчула після того, як людина, яка мене зґвалтувала, кинула мене вагітну на розі будинку моїх батьків. Мені було погано і мене нудило, тому що наді мною поглумилися. Мене замкнули в студії на кілька місяців", - зізналася Гага.

Автор: Катерина Лиманська