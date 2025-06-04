Виробництвом займеться компанія Blumhouse Productions.

Хоррор Phasmophobia від студії Kinetic Games екранізують. Над фільмом працюватимуть Blumhouse і Atomic Monster, студії, що стоять за такими проєктами, як "Паранормальне явище", "Закляття" і "П'ять ночей з Фредді".

Blumhouse спеціалізується на жанровому кіно і давно зарекомендувала себе в хорор-індустрії, а Atomic Monster належить режисерові Джеймсу Вану, творцеві серій "Пила" і "Астрал".

Голова Kinetic Games Деніел Найт прокоментував новину так:

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"Це великий крок для всієї нашої команди. Ми не могли уявити, що Phasmophobia зайде так далеко, і вдячні спільноті за підтримку. Партнерство з Blumhouse і Atomic Monster - це початок нової захопливої глави".

Phasmophobia вийшла в ранньому доступі 2020 року і швидко набула культового статусу завдяки кооперативному геймплею та тривожній атмосфері. Гра пропонує перевтілитися в паранормальних детективів і обстежувати прокляті локації, розпізнавати типи привидів і виживати, коли двері зачиняються, і ви опиняєтеся сам на сам із чимось потойбічним.

Раніше ми розповідали, що Сідні Суїні зіграє в екранізації Split Fiction, а сценарій напише автор "Дедпул і Росомаха". Режисером виступить Джон Чу, відомий за "Ілюзією обману 2".

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