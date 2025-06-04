Команда Edgerunners буде на Anime Expo в Лос-Анджелесі з 3 по 6 червня.

Cyberpunk: Edgerunners все-таки отримає продовження, нехай поки що й неясно, в якому вигляді. Перед Anime Expo 2025, який пройде в Лос-Анджелесі з 3 до 6 липня, команда шоу раптово нагадала про себе в X (колишній Twitter), оголосивши, що вона буде на івенті і щось там покаже.

Серіал вийшов у вересні 2022 року і став прологом до Cyberpunk 2077, дії якого відбуваються за рік до подій гри. Історія крутилася навколо Девіда Мартінеса, тінейджера з латиноамериканської діаспори, який після трагедії в сім'ї кидає навчання і стає найманцем, еджраннером.

Озираючись на кінцівку аніме, якщо на нас і чекає продовження, воно точно буде з новим героєм. Можливо, це не сиквел, а новий серіал, або якийсь спін-офф. Наприклад, нещодавно CDPR випустила комікс, який розповідає передісторію Ребекки з Edgerunners.

Відео дня

Цікаво, що ще у вересні 2024 року на Geeked Week CD Projekt RED і Netflix показали тизер нового спільного шоу, але відтоді - тиша.

Раніше Хідео Кодзіма заявив, що аніме за Death Stranding перебуває у виробництві. Водночас серіал не копіюватиме сюжет гри, а запропонує щось таке, що могло б претендувати на нагороду в Каннах або Венеції.

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