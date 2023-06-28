Для цього він навіть процитував слова з її пісні.

Світлана Лобода, яка знову потрапила у скандал через свій концерт у Харкові, раптово отримала підтримку. Втім, за співачку заступилися не лідери думок та інфлюенсери, а телеведучий Олексій Дівєєв-Церковний, який постійно провокує фанів своїми заявами російською мовою.

"Не бійся, я поруч з тобою. Закрию від куль я собою, у боротьбі темряви й світла мечем буде моя молитва!" - процитував Дівєєв-Церковний слова с пісні Лободи.

Також він опублікував фото зі співачкою. У коментарях вже почалися суперечки. Дівєєв-Церковний відповідає на негативні заяви користувачів та намагається відстоювати свою позицію. Коментатори ж не зупиняються й пишуть:

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"Ну захищати всілякий проросійський мотлох для вас є нормальним явищем, не бачу приводів для здивування"

"Пропоную усіх артистів, які хочуть покаятись за дрейфування в сторону рос. культури на поліграф... Щоб вже точно один раз і назавжди. Відвертий? Ок. Велком. Просто знаю багатьох, хто буде щасливий, коли через декілька років після перемоги з'явиться наратив, що "не усі росіяни погані"... А це самообман і чергова війна"

"А є фотка з Повалій?".

Сама Лобода на неочікуваний допис Дівєєва-Церковного поки що не відреагувала. На своїй сторінці в Instagram вона закрила коментарі та не робить нових дописів після вибачень через інцидент у Харкові.

Лобода образила дівчинку - з чого почався скандал

Нагадаємо, нещодавно Лобода поїхала до Харкова та влаштувала там концерт. Втім, не усі чекали на співачку. Місцева дівчинка вийшла до Лободи з плакатом та протестувала проти її виступу. Співачка відреагувала на це дивно. Вона принизила дівчинку, але потім спробувала безглуздо виправдатися.

Що відомо про Дівєєва-Церковного

47-річний артист, який був ведучим шоу про погоду разом з Русланою Писанкою, мешкає за кордоном. На початку повномасштабної війни він не засудив російську агресію та не писав, що саме РФ почала вторгнення. Ведучий лише писав, що молиться за мир. Нині він продовжує робити дописи російською мовою, хоча іноді й намагається натякнути, що він за Україну. Дівєєв-Церковний хвалив Зеленського, підтримував флешмоб, у якому зірки просили надати нашій країні "Леопарди". Проте у коментарях його часто питають про минуле.

Відомо, що у 2013 році ведучий хрестився. Його хрещеними стали Михайло Добкін та російська актриса Лариса Удовиченко. Окрім цього, церемонія проходила в храмі УПЦ московського патріархату.

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