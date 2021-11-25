Мадонна підкорила мережу черговою епатажною витівкою.

Американська поп-ікона Мадонна збентежила підписників новими відвертими світлинами з домашньої фотосесії.

Серію еротичних фото епатажна зірка виклала на своїй сторінці в Instagram.

На багатьох кадрах, зроблених у спальній кімнаті, співачка позувала майже гола – у сексуальному боді та у прозорих колготках і стрінгах.

Мадонна, звикла до провокаційних витівок, цього разу показала прихильникам нецензуровані фото з голими грудьми та широко розведеними ногами.

"Янгол бачить мене всю", – підписала пост Мадонна.

За півгодини після викладених світлин сторінку поп-ікони "штурмували" схвальні коментарі фанатів. Проте були й ті, хто не розумів, навіщо їхній кумир на це пішла, звертаючи увагу на нібито вік співачки.

Раніше Мадонна знялася в образі мертвої Мерилін Монро, через що американку звинуватили в естетизації самогубства.

Своїми пружними сідницями ікона поп-сцени похизувалася й в ефірі шоу Джиммі Фейлона.

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Автор: Віолетта Орлова