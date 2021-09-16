Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня.

Російська поп-співачка МакЅим після затяжної перерви у соцмережах виклала серію ніжних світлин з донькою-підлітком.

Нові фото зірки з’явились у її Instagram.

На обох фото співачка то цілує, то обіймає доньку. Схоже, що кадри були відзняті неподалік дому МакЅим, яка досі перебуває на реабілітації після перенесеного коронавірусу.

Сама росіянка одягнена по-буденному: у білі штани й легку джинсову куртку й такого ж кольору кросівки. У кадр також потрапив пес родини на повідку.

Раніше в інтерв’ю Ксенії Собчак МакЅим зізналася, що двічі пережила зупинку серця.

МакЅим - стан здоров'я співачки

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з того часу її стан залишався важким. З 19 червня вона перебувала в штучній комі.

13 серпня її виписали з лікарні. І вже 1 вересня зірка відвела свою дочку на перший дзвінок. Артистка виглядала дуже схудлою і важила 30 кілограм.

Цікаво, що 10 вересня МакЅим випустила першу пісню після хвороби. Сингл під назвою "Заведи" з'явився на стрімінгових майданчиках.

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Автор: Віолетта Орлова