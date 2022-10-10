Підписники Яремчук в Instagram зізналися, що cумують за нею.

Чотири роки тому неповторна українська співачка Марія Яремчук вирішила залишити сцену. Затихла вона й в соцмережах.

Та днями артистка потішила своїх фанатів в Instagram, показавши, який наразі має вигляд.

Уперше за дуже тривалий час Яремчук "засвітила" свої фото, на одному з них вона постала у вишиванці. Шанувальники виконавиці не забарилися з коментарями й закликали її повернутися на сцену:

"Маріє, не вистачає вашої творчості. Повертайтесь на естраду"

"Дуже не вистачає вашої творчості! Сумуємо😢".

Чому Марія Яремчук пішла зі сцени

У травні 2018 року співачка Марія Яремчук, представниця України на Євробаченні 2014, оголосила про завершення творчої кар'єри.

"З непідробною радістю повідомляю, що Марія Яремчук доспівує останні концерти і припиняє творчу діяльність...", - написала тоді у своєму Instagram співачка.

Своє рішення артистка пояснювала тим, що відчуває сильний страх перед сценою. Вона зізналася, що траплялися й панічні атаки.

Співачка представляла Україну на Євробаченні в 2014 році та з піснею Tick-Tock і посіла тоді 6 місце у фіналі.

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