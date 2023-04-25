За словами Псюка, жінці важливо спілкуватися з людьми.

Лідер гурту Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, Олег Псюк розповів, чим нині займається його матір Стефанія. Жінка живе у рідному Калуші та продовжує працювати. Вона - продавчиня.

Псюк розповів, що його матері подобається увага. Фанати Kalush Orchestra люблять жінку, вони часто просять її про фото. Матір музиканта це тішить, вона радіє увазі.

"Досі фоткаються. Вона продавчиня в звичайному магазині. Навіть не в супермаркеті, а в ларьку, досі", - повідомив Псюк в інтерв'ю для ЖВЛ.

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Він визнає, що його матір часто питають, чому вона досі працює та не пішла на пенсію. За словами Псюка, жінка продовжує ходити на роботу не через гроші. Так вона спілкується з людьми.

Музикант запевняє, його матері просто потрібно мати "соціальну зайнятість". А робота продавчинею дає їй можливість займатися улюбленою справою та не втрачати зв'язок із суспільством.

"Хоча там суть не в грошах, просто їй треба чимось зайнятися. Вона пенсіонерка, так вона спілкується з людьми. В такому віці людям важливо мати якусь соціальну зайнятість", - зазначив фронтмен Kalush Orchestra.

Нагадаємо, раніше фронтмен Kalush Orchestra прокоментував свою зіркову хворобу. Псюк та інші музиканти нібито ігнорують фанатів та не хочуть спілкуватися з шанувальниками після концертів.

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