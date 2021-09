Тепер акторові загрожує тюремний термін.

Зірка американських телевізійних реаліті-проектів 31-річний Стівен Беар поділився в Twitter домашнім відео, на якому займається сексом зі своєю дівчиною.

У кадрі видно, як дівчина лежить на ліжку, пристебнута наручниками. Навколо пари валяється купа грошей, а поруч на столику лежать наркотики.

"Дитинко, ми повинні ховати гроші під ліжком", - підписав відео Беар.

Трохи пізніше зірка реаліті-шоу оприлюднив ще одне відео. На ньому закохані займалися оральним сексом і показали весь процес великим планом.

Зрозуміло, користувачі мережі були обурені такою поведінкою актора. У коментарях вони присоромили його, але, здається, Стівену їхня думка байдуже. Він розповів, що за 12 годин заробив один мільйон доларів. Тому він не збирається зупинятися на досягнутому.

Читайте також"Наречена готова": Ксенія Мішина у фаті здивувала мережу (фото)

За даними The Sun, відео було знято в Туреччині. Тому такою поведінкою Стівен порушив одразу два закони. Перший - купівля або зберігання наркотиків (від 2 до 5 років в'язниці), другий - зйомка статевого акту (4 роки в'язниці) і його подальша публікація в соцмережах (3 роки в'язниці).

Нагадаємо, вперше Беар з'явився на телебаченні в 2011 році. Стівен знімався в реаліті-шоу MTV Ex on the Beach в 2015 році, а потім знову в 2016 році.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич