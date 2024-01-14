Раніше вони дружили, але зараз їхні стосунки натягнуті.

Український продюсер Олег Боднарчук кілька разів потрапляв у конфліктні ситуації зі співачкою Олею Поляковою, але остання з них перекреслила їхні добрі стосунки.

Як він розповів в інтерв'ю kp.ua, на початку великої війни Полякова заспівала пісню на музику Скорика. Тоді про це негативно висловилася Оксана Білозір. Полякова не стала мовчати і гнівно відповіла своїй колезі.

У цій суперечці Боднарчук став на бік Білозір і написав про це в соцмережах. Оля, в свою чергу, образилася на нього, адже у них були досить хороші стосунки.

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"Це мені не пробачили. І з тих пір наші відносини перестали бути доброзичливими, ну це, м'яко кажучи. Ви запитаєте мене: навіщо вам це потрібно? Навіщо псуєш стосунки з впливовими людьми шоу-бізнесу? У мене немає відповіді на ці запитання. Єдине можу сказати: це інстинкт, я так відчуваю", – зізнався продюсер.

Він додав, що і раніше у них з Поляковою виникали конфлікти. Більш того, Боднарчуку погрожували судовими розглядами, проте до суду так і не доходило.

Нагадаємо, раніше друг Ані Лорак з України розповів, чому вони перестали спілкуватися.

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