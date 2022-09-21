Вона зазначила, що у росіян вибору все менше, і його доведеться зробити кожному.

Дочка російського актора-пропагандиста Володимира Машкова - Марія Машкова, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії відгукується проти війни в Україні, відреагувала на заяви диктатора Путіна про часткову мобілізацію у РФ.

На своїй сторінці в Instagram вона закликала громадян Росії зупинити цей "кошмар".

Машкова зазначила, що у росіян вибору все менше, і його доведеться зробити кожному: "Або його зроблять за вас. Що теж вибір".

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"Після 24 лютого мені часто сняться кошмари. Вони повторюються. Є один, через який я завжди прокидалася і більше не могла заснути. Це був сон, де мої молодші брати стріляють у моїх друзів в Україні. Дорогі жінки, Росії! Ви - сильні. Ви - сміливі. Завжди такими були, у всякому випадку. У Другу світову ми захищали свою землю. Зараз нам пропонується втратити чоловіків, братів, батьків, дітей, друзів на чужій. Захищаючи людей Донбасу (під моїми постами тисячі коментарів саме від цих людей з проханням піти до чортової матері зі своїм захистом і, якби ми не прийшли в 2014 році, війни б не було). Мій кошмар припинився. Мої брати не братимуть участі в цій страшній війні. Мої брати зі мною. Зупиніть свій кошмар. На вулиці виходити не закликаю, бо я в іншій країні й мене там не буде... Але взагалі вибору все менше. І його доведеться зробити кожному. Або його зроблять за вас. Що теж вибір", - написала Машкова.

Зазначимо, що Марія Машкова з першого дня вторгнення Росії в Україну засуджувала війну. Раніше вона заявила, що Росія, як і раніше, вбиває мирних жителів України, розповідаючи, що цілилася у військові бази злісного нацистського ворога, і додала, що мріє побачити Путіна в Гаазі.

Зараз сама Машкова живе в Америці й відмовилася від будь-якої роботи в Росії.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід, до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на Сході та Півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результати їх проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

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