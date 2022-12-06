Катерина Поліщук поскаржилася на "підклад".

Звільнена з російського полону Катерина Поліщук, більш відома як "Пташка", показала, що невідомі залишили на її машині. Так, дівчина знайшла на своєму авто кістку і гілку, тому відразу подумала, що цей "підклад" було зроблено за допомогою чорної магії.

"Щастя, здоров'я і подаруночок з ранку. Іконку треба було взяти з собою. Добре, що не поклали землю з цвинтара", - написала Поліщук в інста-сторіз.

Незважаючи на такий неприємний "подарунок" українська захисниця закликала не турбуватися за неї і уточнила, що чорна магія не страшна світлим людям.

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"Пташка" потрапила в скандал

3 грудня Катерина Поліщук отримала орден "За мужність" з рук Зеленського. Після цього вона у своїй соцмережі висловила захоплення рішучістю українського президента. Через це її атакували хейтери.

4 грудня на своїй інста-сторінці "Пташка" звернулася до заздрісників і назвала їхні коментарі "зрадофільськими". В результаті її сторінку в Instagram заблокували.

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