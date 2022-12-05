Захисниця Маріуполя поскаржилася, що на неї вилили купу хейту в соцмережах.

Після хвилі потужної критики на адресу Катерини Поліщук, відомої як "Пташка" з "Азовсталі", її сторінку взагалі забанено в Instagram. Тож захисниці Маріуполя довелося реєструватися у Twitter.

"Вгадайте, кого заблокував Інстаграм на місяць? Так-так. Транслюєш свої думки? На нафіг, мінус сторінка, якій три роки... Але це писець, шановні", - написала захисниця Маріуполя у своєму Телеграм-каналі.

Також через "бан" в Instagram "Пташка" вирішила зареєструватись в Twitter. Вона обурена тим, що у такий нелегкий період їй заблоковано доступ до "інсти" на 30 днів:

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"Якщо валиться, то все. В надважкий період, коли зокрема до всього, що відбувається в моєму житті, за стійкість позиції з розгону влупилась в стіну нерозуміння, хейту та прокльонів, Інстаграм вирішив "підтримати" мене та забанив на 30 днів. Що ж, переїжджаю у Твітер".

Пташка з "Азовсталі" - чим вона відома та що спричинило скандал довкола неї

Нагадаємо, Катерина Поліщук "Пташка" стала відомою, коли почали з'являтися відео з Маріуполя з її співом. Дівчина - акторка народного драматичного театру-студії, поетеса, викона­виця класичних арій і патріотичної кла­сики.

У серпні матір "Пташки" розповіла, що її донька перебуває в колонії в Оленівці. З полону Поліщук повернулась тільки восени.

3 грудня вона отримала орден "За мужність" з рук Зеленського. Після цього Поліщук у своїй соцмережі висловила захоплення рішучістю українського президента. За це її атакували хейтери.

4 грудня у своїй інста-сторінці "Пташка" звернулася до заздрісників й назвала їхні коментарі "зрадофільськими".

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