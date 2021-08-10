Навіть продюсеру концерту шкода через відмову деяких зірок.

Низка українських артистів відмовилася від участі у концерті до Дня Незалежності України, який 24 серпня відбудеться у НСК "Олімпійському". На святі не буде не тільки гурту Green Grey. Деякі музиканти залучені в інших святкових подіях, а деякі просто не захотіли брати участь у заході.

Про це повідомила режисер концерту до 30-річчя Незалежності України Катерина Царик, передає видання "УНН".

Царик розповіла, що одні артисти не змогли прийняти запрошення на виступ у Києві, бо вони будуть брати участь у святкових заходах в інших містах. Проте деякі відмовилися від концерту, не через сильну зайнятість.

Кого не буде на концерті в "Олімпійському":

Групу "Бумбокс" запрошували на захід, проте артисти, як повідомила Царик, "коректно відмовилися";

колектив "Плач Єремії" також не прийняв пропозицію, їх рішення дуже засмутило режисерку концерту;

група "Друга ріка" візьме участь в іншому святковому заході;

"Антитіла" також не зможуть виступити в "Олімпійському", бо їх вже запросили на концерт в іншому місті;

група Onuka "ангажована" на заходах з приводу Дня Незалежності, тому вона теж не з'явиться на концерті у Києві;

також відомо, що від благодійного заходу відмовилася Katya Chilly. Вона не захотіла виступати безкоштовно.

Катерина Царик також прокоментувала скандал через відкликання запрошення для групи Green Grey. За її словами, організатори довго вели переговори про участь музикантів у концерті, проте через відеозвернення Муріка з критикою мовного закону артисти залишились без виступу.

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Автор: Поліна Кузенко