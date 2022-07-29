Безліч хейтерів назвали позу першої леді нібито "недостатньо жіночною".

Нещодавно Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь у фотосесії для Vogue. Один зі знімків викликав у громадськості гостру критику. Фото, де Олена сидить на сходинках, розкритикували і заявили, що нібито перша леді виглядає недостатньо жіночно.

Цю хвилю хейта Зеленська прокоментувала для ВВС.

"Я використовую будь-яку можливість для того, щоб говорити про Україну. Це була величезна можливість, тому що Vogue читають мільйони людей, десятки мільйонів людей у світі. Це дуже популярне видання. І поговорити з ними безпосередньо - це був мій обов'язок", - сказала Олена.

Вона не шкодує про те, що ці знімки вийшли саме такими.

"Ми буквально кілька годин витратили на це інтерв'ю, це було дійсно важливо для мене. Критика буде завжди, в будь-якому моменті. Але я стою на тому, що краще щось зробити і отримати критику, ніж не робити нічого", - резюмувала дружина Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Марічка Падалко заступилася за Олену Зеленську і повторила її позу для Vogue. Таким чином Марічка приєдналася до флешмобу #sitlikeagirl, який був організований на підтримку Олени.

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