Марія Максакова заявила, що Примадонна має колосальний вплив на свою аудиторію.

Оперна співачка, популярний блогер і колишній депутат Держдуми Марія Максакова, яка живе в Україні, висловилася про Аллу Пугачову та її позицію щодо війни.

В інтерв'ю проекту "Аргумент" на YouTube-каналі УНІАН вона заявила, що чекає від Примадонни більш рішучих кроків. Адже, за словами Максакової, Алла Борисівна була кумиром мільйонів жінок, бо вона уособлювала все те, що жінкам забороняли відчувати в Радянському Союзі.

"Вона має безумовний вплив на цю категорію людей, і вона має очевидну аудиторію. Тому я вважаю, що вона могла б зробити набагато більше, і я дуже хотіла, щоб вона зробила набагато більше. Я не знаю, що їй заважає. Тим більше зараз, коли вони (з Максимом Галкіним, - УНІАН) розірвали всі відносини з кремлівською владою. Хоча, сказати, що у неї були близькі стосунки з владою, - буде великим перебільшенням, але вона і не була великим опозиціонером нинішньому режиму", - сказала Максакова.

Вона додала, що Пугачова завжди була поміркованим критиком. При цьому одного разу вона спробувала зробити політичні кроки з лідером "Правої справи" Михайлом Прохоровим, але ця затія виявилася безуспішною, хоч і добре оплачувалася.

Також Максакова розповіла і про замок Пугачової і Галкіна в селі Грязь, який вони виставили на продаж. Знаменитість зазначила, що, якщо Примадонна мовчить про війну в надії, що зможе хоч щось "витягнути" з Росії, то вона робить логічну помилку. Вона порадила Аллі Борисівні забути про майно в країні-агресорі і виходити з того, що кремлівська влада все одно забере у неї цей замок.

"Ось, якби вона так почала мислити, мені здається, перед нею відкрилися б величезні горизонти для нового планування своєї творчості і вчинків", - додала Максакова.

Крім того, ведучий програми запропонував Максаковій запросити Пугачову до Києва, щоб та виступила в підземному переході, де дають концерти не тільки українські артисти, а й зарубіжні.

"Мені здається, що наближати перемогу (України, - УНІАН) потрібно спільними зусиллями. А не чекати, поки вона відбудеться, і приєднатися до святкування. Якщо вже говорити про її характер (Примадонни, - УНІАН), то вона впорається з російською владою", - уточнила Марія.

Алла Пугачова: позиція щодо війни

Російська зірка Алла Пугачова після 24 лютого покинула Росію і переїхала до Ізраїлю. Хоч її чоловік Максим Галкін відкрито засуджує путінський режим, сама Примадонна мовчки його підтримує, за що неодноразово стикалася з хейтом на свою адресу.

В кінці серпня вона повернулася на батьківщину і навіть відвела дітей до школи, але незабаром знову покину країну-агресора, бо її дітей почали цькувати через проукраїнську позицію їхнього батька.

У жовтні 2022 після масованої атаки по Україні Примадонна перервала мовчання і заявила, що молиться за мир.

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