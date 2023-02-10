Українські артисти підтримують своїх фанатів та висловлюються про дії росіян в Instagram.

Українські зірки емоційно відреагували на чергову ракетну атаку Росії. Сьогодні країна-агресорка знову намагалася руйнувати мирні міста та вбивати населення України.

УНІАН розповідає, хто з зірок прокоментував новий удар. Українські артисти підтримують своїх фанатів та висловлюються про дії росіян в Instagram.

Так, ведуча Леся Никитюк красномовно назвала росіян "виродками". Зірка зазначила, що РФ отримала 140 мільйонів прокльонів.

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А співачка Тіна Кароль спочатку показала карту повітряних тривог. Зранку уся Україна була "червоною", в усіх областях було оголошено ракетну небезпеку. Також Кароль поділилася моторошними фото з Запоріжжя, яке вкотре атакували росіяни.

Не змогла втриматися від "лагідних слів" для росіян і журналістка Раміна Есхакзай. Вона зазначила, що РФ вже "задовбала" своїми ракетними атаками. А зірка "Сватів" Анна Кошмал розповіла, що вона та її син ховалися від ракет окупантів в укритті. Актриса закликала українців триматися та розповіла, що її син у всьому знаходить щось гарне. Хлопчик радів, що він запізниться у садочок.

Також ракетну атаку прокоментували музиканти гурту TVORCHI. В Instagram-Stories вони написали, що РФ - це країна-терористка.

Ракетний удар по Україні

10 лютого Росія влаштувала масовану ракетну атаку на Україну. Вже відомо, що окупанти випустили 12 ракет по енергоструктурі Харкова та частково знеструмили місто.

Над Києвом збили 10 ракет. Уламки однієї з ракет пошкодили автомобіль та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Як зазначили у ГУР, Росія провалила "ракетний бліцкриг", але продовжить завдавати ударів. Окупанти мають ще багато застарілого ракетного озброєння.

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