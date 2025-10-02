Хлопець добровільно поповнив лави Збройних сил ще спочатку року.

Відома українська акторка Римма Зюбіна поділилася з прихильниками інформацією про те, де зараз перебуває її 27-річний син Данило Моісеєв. Як виявилося, ще з початку цього року хлопець добровільно поповнив лави Збройних сил України.

Тільки зараз Зюбіна у своєму Facebook повідомила про це, опублікувавши фото сина у військовій формі.

Актриса розповіла, як днями несподівано в одному з магазинів у Києві їй зробили знижку як матері військового.

"Побачили фото на заставці мого телефону і почули розмову з сином. Вперше отримала такий статус. Я - мама військового, який з початку цього року добровільно приєднався до мого захисту", - написала Зюбіна.

Нагадаємо, днями Римма Зюбіна зізналася, скільки грошей їй потрібно для комфортного життя в Києві.

"Я взагалі можу жити на 500 гривень на місяць. Для кожної людини слово "комфортне" - воно абсолютно різне", - заявила вона.

Також раніше УНІАН писав, що відомий український телеведучий і журналіст Вадим Карп'як мобілізувався до ЗСУ. Про своє рішення він оголосив у прямому ефірі.

