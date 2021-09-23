Катерина поки ще думає про пластичну операцію.

Дружина українського музиканта Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова зізналася, що хоче зробити собі пластичну операцію.

При цьому дівчина не знає наскільки це безпечно. Але всю інформацію буде уточнювати після того, як закінчить годувати дитину грудьми.

"Річ у тому, що у мене різного розміру груди. І я хочу одну зробити менше, як другу. Але я не знаю, наскільки це безпечно. Буду дізнаватися після грудного вигодовування", - написала Репяхова в інста-сторіз.

Читайте такожПопулярний український актор розповів про цькуванняНагадаємо, 15 червня дівчина народила сина Михайла своєму чоловікові Віктору Павліку. Вже через місяць Катерина похвалилася своєю фігурою після пологів. Їй вдалося швидко скинути всю зайву вагу.

В серпні маленького Михайла охрестили, але сама Репяхова була проти цього. Проте вона пішла на поступки, оскільки цього дуже хотів Павлік.

Крім того, Віктор Павлік зізнався, що з появою дитини зробив чимало висновків і що у 55 років стати татом складно - відчуття дуже незвичайні.

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Автор: Діана Могилєвич