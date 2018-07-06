Скандальний російський співак "під мухою" заснув на вуличній лавці - його обікрали на тисячі доларів

Сергія Пєнкіна, який заснув на лавці в центрі Москви, обікрали.

Російського співака Сергія Пєнкіна обікрали у центрі Москви, коли він заснув на вуличній лавці.

Про це агентству новин "Москва" повідомило джерело у правоохоронних органах.

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"Артист повідомив, що вночі 1 липня він, будучи напідпитку, заснув на лавці. У цей момент невідомий, скориставшись безпорадним становищем співака, викрав у нього золотий ланцюжок із золотим хрестиком і золотий іконою, наручний годинник, мобільний телефон iPhone X та 30 тис. руб., після чого зник", - йдеться у повідомленні.

Матеріальний збиток потерпілий оцінив в 1 млн рублів (майже 16 тис. доларів - Ред.). У поліції порушили кримінальну справу про крадіжку в особливо великому розмірі та почали розшук злочинця.

Як повідомляв УНІАН, в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом хлопець заліз вночі в будинок заможної жінки і вкрав у неї 4 тисячі доларів. Для «романтичності» він зірвав у сусідньому дворі троянди й обсипав ними помешкання потерпілої.