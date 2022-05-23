У найближчі кілька років артисти від РФ точно не зможуть виступити на найпопулярнішому вокальному конкурсі.

Зараз триває процес усунення Росії з конкурсу Євробачення. Агресору хочуть назавжди заборонити брати участь у цьому заході. Про це повідомив гендиректор EBU Ноель Курран, пише ірландське видання The Journal.

"Думаю, нам абсолютно ясно, що ми не зможемо залучити Росію до участі в конкурсі", - констатував Курран.

Відомо, що російських мовників вже поінформували про це рішення.

Відзначимо, в 2022 році на Євробаченні перемогла українська група Kalush Orchestra (631 бал сумарно). Представників Росії на конкурс не пустили, як і їх делегацію. У числі глядачів був тільки артист-путініст Філіп Кіркоров, який заявив, що його спеціально запросили організатори "за особливі заслуги перед конкурсом". Організатори заявили, що Кіркорова не запрошували.

Нагадаємо, Потап розповів, як їм з Каменських запропонували виступити від РФ на Євробаченні.

Вас також можуть зацікавити новини: