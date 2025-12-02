Для Кодзіми це був перший досвід в анімації.

Хідео Кодзіма раптово опинився в акторському складі японського дубляжу "Зоотрополіс 2". Його дебютною роллю в мультфільмі став кріт-поліцейський Пол Молдебрант, колега Джуді та Ніка по дільниці.

Сам Кодзіма каже, що озвучка мультика стала для нього новим досвідом. Хоча він і з'являвся в епізодах фільмів та ігор, працювати над великою анімацією йому ще не доводилося, тим паче у Disney і одразу в сиквелі одного з його улюблених мультфільмів.

За словами геймдизайнера, запрошення він отримав безпосередньо від режисера Джареда Буша, і навіть не думав відмовлятися.

Відео дня

Він також зазначив, що зазвичай спостерігає за озвученням з боку керівника та режисера, а тут довелося самому входити в процес. Уперше звертав увагу на дрібниці, яких раніше не помічав, аж до шурхотіння сторінок сценарію, яке може потрапити в запис.

В Україні прокат "Зоотрополіс 2" стартував 26 листопада, в усьому світі мультфільм уже встиг зібрати понад 556 мільйонів доларів. До Японії мультик добереться тільки 5 грудня.

Раніше ми розповідали, що Хідео Кодзіма поділився серіалом, який його вразив. Це нове шоу творця "Пуститися берега".

Вас також можуть зацікавити новини: