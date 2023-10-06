Співачки відреагували на смерть матері доволі стримано.

У тимчасово окупованому Криму померла Лариса Опанасюк - колаборантка та матір відомих солісток дуету ANNA MARIA. Жінці було 60 років, вона боролася з хворобою у лікарні.

РосЗМІ, розповідаючи про Опанасюк, не повідомляють деталі про те, які у неї були проблеми зі здоров'ям. А доньки жінки прокоментували інформацію про її смерть доволі стримано. Співачки не стали прямо говорити про матір, а лише натякнули на те, що їм важко.

"Коко Шанель якось сказала щось на зразок цього : "Чим тобі важче на душі, тим краще ти маєш виглядати". Більше не скажемо нічого... Хто знає - той зрозуміє. А для інших - в нас все добре. Настрою нема, але збираємось докупи та готуємось до заходу", - написали солістки на своїй сторінці в Instagram.

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Що відомо про матір співачок з дуету ANNA MARIA

У 2014 році матір співачок не виступила проти окупації Криму. Натомість вона залишилася на півострові та почала працювати на росіян. Опанасюк була так званою "заступницею голови уряду", а потім стала "уповноваженою з прав людини". З цієї посади її звільнили у травні 2023 року.

Співачки ж не стали залишатися у Криму, але у 2019 році потрапили у гучний скандал. Тоді дует ANNA MARIA брав участь у Нацвідборі на Євробачення. Співачки не змогли відповісти на питання "чий Крим", після чого заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що матір дівчат причетна до репресій на півострові.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України солістки дуету ANNA MARIA зробили заяву щодо своєї позиції. Вони сказали, що вони не мають відповідати за вчинки своїх батьків. Окрім цього, співачки заявили, що підтримують Україну та виступають проти повномасштабної війни, яку розв'язала РФ.

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