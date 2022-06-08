За словами Еміля Крупника, Лорак найчастіше робить так, як їй кажуть.

Український поет і музикант Еміль Крупник прокоментував мовчання опальної Ані Лорак про війну в Україні. За його словами, спочатку на Лорак занадто сильний вплив мав продюсер Юрій Фалеса, потім вона зазнала впливу і інших людей.

"Розумієте, в ситуації з Кароліною... Вона негарно себе повела - поїхала з України і відразу показала, що вона на тому боці. Інша справа, що Кароліна великим розумом не відрізняється. Спочатку вона жила розумом Юри Фалеси, потім інших... Вона прекрасна, красива, чудова жінка, дивовижно співає, доля у неї непроста. Ми все це розуміємо, але вимагати від неї інтелектуальних осмислень своєї поведінки не варто", - сказав Крупник в інтерв'ю виданню "Гордон".

Він зазначив, що через таку позицію Лорак зіпсувала про себе думку багатьох українців. Більше того, у 2015 році у рідних Чернівцях вирвали її зірку на Алеї зірок.

Нагадаємо, Ані Лорак так і не висловилася про війну в Україні. При цьому вона скасувала концерти в РФ. Де знаходиться зараз співачка - невідомо.

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