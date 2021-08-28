Євген Гончаренко продовжує проходити обстеження та реабілітацію.

Побитого в центрі Києва танцюриста з трупи Наді Дорофєєвої Євгена Гончаренка виписали з лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його мати.

Жінка пише, що зараз її син проходить обстеження і реабілітацію, а через два місяці на нього чекає операція з установки пластини.

Пізніше Ірина Гончаренко приховала свою публікацію.

У своєму Instagram Євген вже опублікував кілька сторіз з прогулянки в Києві та зізнався, що сильно сумував за цими місцями.

Побиття Євгена Гончаренка - танцюриста Наді Дорофєєвої

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Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

3 серпня підозрюваного працівника УДО взяли під варту, а наступного дня стало відомо його звільнення з лав держохорони.

Сам танцюрист 16 днів перебував у медикаментозній комі у зв'язку з отриманими травмами. Вийшов він з неї 16 серпня.

Автор: Станислав Кожемякин