Телеведуча замилувала першими фото малюка.

Відома українська телеведуча, яка вела шоу "Танці з зірками", Іванна Онуфрійчук вперше стала мамою. У телезірки та її чоловіка – казахського бізнесмена Алмаза – народився син.

Радісну звістку ведуча повідомила у своєму Instagram. Онуфрійчук поділилася першими кадрами первістка, на яких видно обличчя хлопчика. На фото синочок спить у зіркової матусі на грудях. Яке ім'я Алмаз та Іванна обрали для малюка – невідомо.

"Наша радість, наше щастя, наш Всесвіт! Ми чекали на тебе все життя", – написала під світлинами телеведуча.

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Хлопчик з'явився на світ за кордоном. Для пологів подружжя обрало клініку у Швейцарії. Іванна навіть показала, який вигляд мала її палата.

Прихильники телезірки та українські знаменитості вже встигли привітати матусю з народженням сина. Підписники написали чимало побажань Онуфрійчук:

"Вітаю вашу велику красиву сімʼю з таким щастям!"

"Вітаю. Нехай цей світ буде наповненим всім найдобрішим для вашого хлопчика"

"Здається, викопаний татусь"

"Щирі вітання з поповненням в сімʼї"

До цього ведуча розповідала, яку вагу набрала за час вагітності. Вона поділилася, як змінилося її тіло за 9 місяців.

Нагадаємо, раніше Джамала втретє стала мамою та розсекретила ім'я малюка.

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