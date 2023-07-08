За словами Розинської, розлучення тривало понад три роки.

Колишня ведуча Наталія Розинська, що з 2012 року перебувала у шлюбі зі скандальним екс-майором Держохорони Миколою Мельниченком, заявила про розлучення. На своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що процес офіційного розірвання стосунків був важким та тривалим.

"Вийти заміж. Ця процедура зайняла у мене хвилин 15 (коли ставили підписи). І один вечір в ресторані. А ось розлучення зайняло довгих три з половиною роки. Саме розлучення у Васильківському районному суді - 4 місяці. Але сам шлях до звільнення тривав 3 роки. Він триває ще і зараз. Болісне звільнення від моєї помилки", - заявила Розинська.

Вона також розповіла, що її шлюб з Мельниченком офіційно розірвали 22 березня 2023 року. Розинська натякнула на те, що колишній не хотів її "красиво" відпускати.

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"Нарешті, я - вільна! Відпустити красиво жінку, яка більше не хоче бути з тобою, це - велике мистецтво великодушних чоловіків. Шанувати жінку, яка прожила з тобою 11 років і народила тобі дитину, це - дар Бога. Та це дано далеко не кожному чоловікові. На жаль, усе це не про цю історію. Початок був красивим, чого не скажеш про фінал… Молюся, щоб усе це остаточно пішло з мого життя, яка опале листя за вітром", - додала екс-ведуча.

За словами Розинської, вона довго не наважувалася розповісти про усе це публічно, бо хотіла переконатися, що усе правильно зробила. Нині вона ж запевняє, що не шкодує про своє рішення. Окрім цього, вона певна, що мала це зробити ще раніше. Втім, у чому причина розлучення - Розинська не повідомила.

Хто такі Розинська та Мельниченко

Наталія Розинська була ведучою Першого національного каналу. У 2012 році вона вийшла за екс-майора Управління державної охорони України Миколу Мельниченка.

У 2000 році він потрапив у "касетний скандал" - тоді було оприлюднено аудіозаписи з кабінету президенту України, яким на той час був Леонід Кучма. Ці записи робив Мельниченко. Відомо, що плівки Мельниченка визнали речовим доказом у справі Гонгадзе.

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