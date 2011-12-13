Королевська: визнання європерспективи буде перемогою Тимошенко

Парафування Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною може стати справжньою перемогою лідера української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, а не чинної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це біля Апеляційного суду м. Києва журналістам заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми знаходимося біля Апеляційного суду, щоб підтримати нашого лідера – Ю.ТИМОШЕНКО, та європейське майбутнє України, – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Саме Ю.ТИМОШЕНКО на довгі роки вперед сформувала європейський порядок денний для України».

Коментуючи журналістам зустріч верховного комісара з питань розширення та європейської політики сусідства ЄС Штефана ФЮЛЕ з лідером «Батьківщини», народний депутат зазначила: «Юлія Володимирівна з камери СІЗО вже зверталася до Євросоюзу з проханням не закривати можливість вступу України до ЄС». «Не можна робити такий подарунок цій владі. Нашій країні, як ніколи, потрібен шанс стати членом європейської родини. Визнання європейської перспективи буде справжньою перемогою Ю.ТИМОШЕНКО та кожного з нас», – переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, 1 грудня Європейський парламент остаточно затвердив терміни парафування та прийняття Угоди про асоціацію між ЄС та України, згідно з якими, виконавчим органам ЄС рекомендується парафувати угоду до кінця 2011 р., та до кінця 2012 р. підготувати всі необхідні документи для ратифікації у Європарламенті так в національних законодавчих органах.

На початку листопада Ю.ТИМОШЕНКО у своєму листі до Європейського Союзу закликала не позбавляти Україну європейської перспективи. «Я прошу підписати та ратифікувати угоду з Україною, навіть якщо український уряд свідомо не виконує умови резолюції Європарламенту. Я б не хотіла, щоб європейське майбутнє Україна постраждало через мою долю», – заявила тоді лідер української опозиції.