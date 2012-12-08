Мельниченко і Розинська взяли шлюб (додані фото)

Про це повідомляє ТСН.

Царемонія зайняла кілька хвилин і відбулася у дуже скромній обстановці. Як тільки заграла романтична музика, Мельниченка і Розинську запросили до розпису.

Із РАГСу молодята поїхали святкувати весілля до ресторану. Саме там відбулося пишне свято.

Під вінець Розинська пішла у розкішній білій сукні, а Мельниченко у строгому костюмі. Свій шлюб молодята скріпили міцним поцілунком.