Мельниченко і Розинська взяли шлюб (додані фото)
17:53, 08 грудня 2012Політика
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У суботу 8 грудня Микола Мельниченко та Наталя Розинська розписалися у Лівобережному відділі реєстрації шлюбів міста Києва.
Мельниченко і Розинська узаконили свої стосунки
Про це повідомляє ТСН.
Царемонія зайняла кілька хвилин і відбулася у дуже скромній обстановці. Як тільки заграла романтична музика, Мельниченка і Розинську запросили до розпису.
Мельниченко і Розинська - одружились
Із РАГСу молодята поїхали святкувати весілля до ресторану. Саме там відбулося пишне свято.
Під вінець Розинська пішла у розкішній білій сукні, а Мельниченко у строгому костюмі. Свій шлюб молодята скріпили міцним поцілунком.
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