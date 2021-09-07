Артистки словам колег про харасмент з боку Меладзе не вірять.

У мережі досі не вщухають чутки довкола імені відомого продюсера Костянтина Меладзе, якого звинуватили у сексуальних домаганнях.

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Так, артистки словам колег про харасмент не вірять.

"Напад - прийом дурних і слабких людей. Нехай нападають далі. Ми на це дивимося зі сміхом, сміємося… Й знаємо, яка це людина насправді", – сказали вони.

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Скандал довкола Меладзе: хто його звинуватив у домаганнях

У квітні цього року Ані Лорак натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим. На уточнююче питання про те, які саме умови під час співпраці ставив їй Меладзе, співачка відповідала ухильно. Через місяць опальна зірка заявила, що її слова перекрутили.

Згодом відома співачка Оля Полякова зробила гучну заяву, повідомивши, що продюсер Костянтин Меладзе також пропонував їй інтим за просування кар'єри. "Я хочу заявити, що я вірю Ані Лорак і думаю, що вона говорить правду, тому що я сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини. Може, це пощастило тільки нам, або не пощастило, з Ані отримати таку пропозицію ... Ми про це ніколи не дізнаємося, тому що про це прийнято мовчати", - заявила артистка.

Автор: Ольга Робейко