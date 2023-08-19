Актриса дивом не постраждала, адже планувала ідти у центр міста.

Українська актриса Наталка Денисенко пережила дуже страшний момент. Вона вирушила разом з сином до Чернігова, а сьогодні туди прилетіла ворожа ракета.

Зірка "Кріпосної" показала у Stories, що вони ховалися від вибухів у під'їзді багатоквартирного будинку. Актриса та її син чули вибух, їм було страшно.

"Ми в Чернігові щойно пережили такий вибух… Діти злякалися дуже… Балістика… Влучання біля центра міста, Драмтеатру... Ймовірно є загиблі", - написала Денисенко.

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Після цього актриса розповіла, що збиралася йти до центру на прогулянку. Її врятувало диво. Денисенко довго збиралася, а тому затрималася вдома. Саме тому вона та її син не опинилися у місці "прильоту".

"Ми збиралися йти сюди гуляти. Але я довго збиралася і вибух ми застали вдома. Дуже багато загиблих і поранених. Уламки розлетілася усім центром!" - розповіла актриса.

Кривавий удар по Чернігову - що відомо

Зранку окупанти вдарили по мирному місту. Росіяни запустили ракети по центру Чернігова. Зеленський вже жорстко відреагував на атаку, він зазначив, що РФ повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло.

Нагадаємо, раніше УНІАН вже повідомляв, що українські зірки з ненавистю відреагували на ракетний удар по Чернігову.

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