Поки він залишається на своєму посту.

Заява глави Чечні Рамзана Кадирова з натяками про можливу відставку поки "ніяк не матеріалізувалася".

Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Дійсно, ми бачили ці повідомлення, але, скажімо так, поки, якщо я правильно розумію, ці повідомлення ніяк не матеріалізувалися... поки ми виходимо з того, що він продовжує керівництво Чеченською Республікою", - сказав він.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров записав відеозвернення, в якому заявив, що збирається в "безстрокову і довгу відпустку".

"Я думаю, що мій час теж прийшов. Поки мене не вигнали. Мені здається, я вже старий. Колись був молодий, недосвідчений. І зараз таким же залишився недосвідченим, але молодість пішла кудись", - сказав він.

Російський політолог Аббас Галлямов вважає, що ця заява підтверджує початок гострої внутрішньополітичної кризи в Росії.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, жителі Чечні незадоволені тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів.

Раніше екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив,що війна в Україні закінчиться загибеллю Путіна від рук чеченців.

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