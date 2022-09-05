Пєсков заявив, що не чув антиросійських заяв від Пугачової, на відміну від Галкіна.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не чув жодної антиросійської заяви від Алли Пугачової, а її чоловік Максим Галкін "робив погані заяви".

"Я не чув жодної (антиросійської) заяви від Пугачової, а її чоловік Галкін робив дуже погані заяви, нам з ним явно не по дорозі", - сказав Пєсков для РІА.

Він додав, що у президента РФ Владіміра Путіна і Пугачової нормальні стосунки, "вони знайомі і не раз зустрічалися".

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Раніше очільник робочої групи Громадської палати з протидії поширенню недостовірної інформації і захисту прав користувачів інтернету Олександр Малькевич заявив, що список "заборонених артистів", які дотримуються антиросійських поглядів, повинен отримати офіційний статус, як реєстр іноагентів. Максим Галкін потрапив у цей реєстр.

Раніше Пугачова затролила відомого режисера Микиту Михалкова, який публічно підтримує Владіміра Путіна.

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