Покази вистав за сценаріями Аллена вже призупинили у Києві, Львові та Чернівцях.

Українські театри різко відреагували на участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. У різних містах України почали скасовувати вистави, створені на основі сценаріїв авторства Аллена.

Одним із перших на скандал навколо Аллена відреагував Київський національний академічний Молодий театр. Керівництво театру призупинило покази вистави "Ріверсайд драйв", найближчий з яких був запланований на 18 вересня.

"Ми засуджуємо участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Культура не може бути прикриттям для злочинів", - йдеться в повідомленні Молодого театру.

Засудили позицію Вуді Аллена й у Національному театрі імені Марії Заньковецької у Львові. Вони призупинили показ мюзиклу "Кулі над Бродвеєм". Однак, при цьому зазначили, що вистава може повернутися до репертуару театру, адже вона створена на основі сценарію Аллена до його однойменного фільму, проте не є повністю оригінальним твором. Це адаптація для Бродвею. Наразі керівництво львівського театру очікує на коментарі правовласників мюзиклу.

Також про заміну вистави за сценарієм американського режисера повідомили у Чернівецькому обласному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської:

"Поспішаємо повідомити вам про скасування показу вистави "Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський" 31 серпня за мотивами сценарію Вуді Аллена, оскільки ім’я згаданого американського автора є дотичним до московського міжнародного тижня кіно. Наш драмтеатр не толерує ні прямі, ні опосередковані дотики з ворожою культурою. Тож сподіваємося на ваше розуміння та підтримку".

Варто зазначити, що через приїзд Вуді Аллена до Росії та участь у Московському міжнародному тижні кіно його внесли до бази сайту "Миротворець".

