Скоро на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра нового сезону наймасштабнішого музичного проєкту "Голос країни".

Тренерами 12 сезону шоу "Голос країни" стали топові українські зірки: найавторитетніший український продюсер Потап, діджитал-сенсація DOROFEEVA, рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло.

У прямому ефірі інфотеймент-шоу "Твій день" Оля Полякова зізналась, що дуже давно мріяла стати тренером "Голосу країни".

"Для мене це дуже відповідально. Я давня фанатка "Голосу країни", дивилась проект і мріяла про це, тому що у мене великий вокальний досвід. Я педагог з вокалу, маю класичну освіту і закінчила три музичні виші. Тому планую додати своєї професійності. І хочу, щоб у цьому складі журі "Голосу країни" з’явилась певна нова лінія з моєї сторони. Авжеж мрію зібрати класну команду. Щоб це були різножанрові люди, адже сама люблю таку музику і виконую її", - прокоментував Полякова.

Читайте також58-річна Демі Мур шокувала помолоділим виглядом: "Який жах"Співачка розповіла, що якщо йде в різні шоу, то виключно за перемогою. Але розуміє, що в першу чергу в "Голосу країни" перемогу здобуває учасник.

"Я за своїх рву. Я буду підбирати найкращий репертуар, гарні номери. Зізнаюсь, що дуже гарно вмію налаштувати людину, підготувати, взяти і привести до мети… Хочу, щоб "Голос країни" заграв зі мною яскравими барвами", - зізналась тренерка "Голосу країни".

Щодо першого етапу шоу – сліпих прослуховувань, зйомки яких стартують вже незабаром, співачка розповіла: звертатиме увагу в першу чергу на голос, його унікальну тембральну окрасу, а також харизму співаків.

Окрім того, Оля Полякова наголосила: набиратиме у свою команду людей с прицілом на майбутнє продюсування.

Про дату прем’єри сезону стане відомо незабаром.

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Автор: Діана Могилєвич