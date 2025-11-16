Підписники захоплюються силою духу чоловіка.

Український оператор та режисер Ярослав Грубич, який втратив руку на війні з російськими загарбниками, продовжує відновлюватися після поранень.

Син відомого телеведучого регулярно ділиться з підписниками відео та фото зі спортзалу. Цього разу він опублікував на своїй сторінці в Instagram ролик, на якому робить на перекладині вправу "кут", а також підтягується та віджимається.

Відео супроводжується піснею гурту Бумбокс "Живий". Підписники захисника залишили коментарі із захопленням його силою духу:

"Сил вам, витримки і здоров'я! Ви - міць!".

"Гордість української нації".

"Це стимул! Молодець!".

"Друже, ти - найкращий мотиватор".

"Мені здається, що це на межі неможливого".

Як відомо, 28-річний оператор, режисер та відеограф є сином відомого телеведучого Костянтина Грубича. Влітку цього року під час бойового завдання на фронті Ярослав зазнав тяжкого поранення, внаслідок якого йому ампутували руку. Він також на деякий час втратив слух через контузію.

