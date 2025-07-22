Станом на сьогодні шпиталізовано вже 76 людей.

У ресторані Міші Кацуріна "Китайський привіт" у Львові, в якому у день відкриття отруїлися десятки людей, виявили численні порушення санітарних правил. Про це повідомляє Держспоживслужба.

За останніми даними, після відвідин закладу до лікарень потрапили 76 людей, в тому числі 10 дітей та 2 вагітні жінки. Результати аналізів виявили бактерію Salmonella enteriditis у 25 гостей та 1 працівника ресторану.

Під час перевірки закладу фахівці Держпродспоживслужби виявили наступні порушення санітарних правил:

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інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів;

неправильне зберігання кухонного інвентарю (відсутні спеціальні ємності з кришками для зберігання вимитого приладдя);

неправильне зберігання продуктів (сипучі продукти зберігали у коридорі в підвалі, порушено товарне сусідство у холодильнику);

інвентар для прибирання зберігався "неорганізовано" та не мав належного маркування;

відсутні журнали, які б засвідчили контроль температурних режимів зберігання продуктів.

Крім того перевірка виявила, що у 16 із 23 працівників закладу не було медичної книжки.

Отруєння в ресторані Кацуріна

Як писав УНІАН, 16 липня відомий український ресторатор Міша Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові разом з іншими гостями закладу.

Оскільки йдеться про отруєння десятків людей, поліція відкрила кримінальну справу за фактом "порушення санітарних правил і норм". Якщо будуть знайдені конкретні винуватці, їм може загрожувати покарання у широкому діапазоні – від штрафу у 17 тисяч гривень до 3 років в’язниці.

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