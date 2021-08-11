В останні роки актриса стала відлюдницею та перестала виходити на зв'язок з прихильниками.

Померла відома актриса, яка знімалася у популярному серіалі "Величне століття". Сабіна Тозія зіграла роль Афін-хатун - годувальниці Султана Сулеймана та головної кермувальниці його гарему. Актрисі було 75 років.

Про смерть Сабіни Тозії на своїй сторінці в Instagram повідомила найголовніша зірка "Величного століття" - актриса Мер'єм Узерлі.

Вона зазначила, що разом с актрисою вони знімалися у трьох проектах. "Моє серце розбите", - написала Узерлі.

Актриса Сабіна Тозія померла 10 серпня. Зірка "Величного століття" довго хворіла та не любила розповідати про свої проблеми зі здоров'ям. Артистка обрала для себе спокійну старість, за декілька років до смерті вона вирішила відійти від публічності та навіть відмовилася від своєї сторінки в Instagram.

У серіалі "Величне століття" актриса в образі Афіф-хатун з'явилася у 65 серії. Її персонаж довгий час був одним з ключових, проте у 119 серії героїня померла, рятуючи життя Хюррем Султан.

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Автор: Поліна Кузенко