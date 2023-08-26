Богдан Кротевич засудив чоловіків, які виїхали незаконно за кордон.

Військовий Богдан "Тавр" Кротевич (начальник штабу, перший заступник командира полку спеціального призначення "Азов", який потрапив до полону з "Азовсталі" та повернувся до України) висловився про людей, які виїхали за кордон на тлі повномасштабної війни. Він не засуджує жінок та тих, хто мав законні підстави на перетин кордону.

Проте "Тавр" не приховує, що його дуже "бісять" чоловіки, що втекли з України. В інтерв'ю для YouTube-каналу "Розмова" військовий визнав, що не знає, як реагувати на таких людей.

"Треба розуміти, хто та з яких причин, та як виїхав... По-перше, якщо це сім'я хоч військовослужбовця, хоч не військовослужбовця, якщо це жінка з дитиною і так далі, і їй спокійніше так - це нормально, це окей. А якщо це люди, які перетнули кордон незаконно, блін, я не знаю, як я буду реагувати. Мене не так бісить, що вони поїхали, мене так бісить, що вони колись повернуться. Мене просто це виводить з себе", - пояснив Кротевич.

"Дісталося" й відомому хореографу Владу Ямі. "Тавр" заявив, що він набив би обличчя танцюристу, який виїхав за кордон на тлі війни.

"І вони повернуться. І мене тригерить те, що вони скоріш за все не будуть нести ніколи ніякого покарання. І мене це бісить. Знову ж, питання справедливості. Мене прям просто виводить. І вони ще, дехто, дозволяє викладати відео з вечірок! Не знаю, як той Влад Яма, десь своєї "вінілою" крутить. От йому я б обличчя набив. От так просто, по-чоловічому. Усіляким "ТрО Барселона". Гуляй, душа", - сказав Кротевич.

Як виїхав Влад Яма

На початку повномасштабної війни РФ проти України стало відомо, що Влад Яма виїхав до США. Згодом хореограф Женя Кот припустив, що його колега міг перетнути кордон незаконним шляхом.

"Це його життя, і він ухвалює рішення, які хоче. Для мене питання, як люди покинули країну. Це 100% питання. Інше питання, як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 ранку було запроваджено воєнний стан. Питання зависло у повітрі", - розповідав Кот.

Сам Яма на критику не реагує. Нещодавно він раптово похизувався нагородою від військових. Окрім цього, хореограф поділився роздумами щодо того, як змінилося його життя на тлі війни. Це викликало нову хвилю хейту.

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