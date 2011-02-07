На Львівщині батько займався розбещенням малолітніх доньок

Львів. 7 лютого. УНІАН. У Сокальський райвідділ внутрішніх справ поступила заява 32-річної жительки одного із сіл Сокальського району про те, що її чоловік вчиняв розпутні дії щодо двох малолітніх доньок.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, жінка повідомила, що протягом минулого року 39-річний чоловік вчиняв розпутні дії щодо її двох доньок віком 13-ти та 12-ти років.

Жінка повідомила правоохоронцям, що чоловік демонстрував дівчаткам оголений статевий орган та демонстрував зображення порнографічного характеру.

За розбещення неповнолітніх передбачається покарання «арештом на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років (ч.1 ст. 156 КК України».