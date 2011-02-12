У Львові попрощалися з екс-губернатором Олійником

Львів. 12 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові відбулося прощання із колишнім головою Львівської ОДА Петром Олійником.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, поминальні заходи розпочалися у Соборі Святого Юра. На похорон приїхали колеги покійного з Києва: Петро Порошенко, Давид Жванія, Євген Червоненко, Іван Васюник та Олексій Івченко. Окрім них, серед людей можна було побачити голову Львівської обласної організації партії «Наша Україна» Володимира В’язівського, нардепа Андрія Парубія, колишнього голову Львівської ОДА Миколу Кмітя.

Від місцевої влади на похорон прийшли, чинний голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, міський голова Львова Андрій Садовий та перший заступник голови Львівської облради Петро Колодій.

Однак, голова партії «Наша Україна» Віктор Ющенко на похорон не приїхав.

За попередніми даними, на похорон прийшло близько 3 тисяч осіб. Поблизу Личаківського кладовища було близько 90-100 автобусів і так ж кількість приватного автотранспорту.

Поховання Петра Олійника відбулося на Личаківському цвинтарі (поле №35).

Як повідомляв УНІАН, помер екс-голова Львівської ОДА 10 лютого в одній із клінік у Відні (Австрія).

У 2005-2008 роках Петро Олійник очолював Львівську облдержадміністрацію, також - Львівську обласну організацію партії «Наша України», у 2008 році був радником президента Віктора Ющенка.

Фото Андрія Поліщука