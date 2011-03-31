На будівництво протипаводкових споруд Львівщина отримала найбільше коштів

Львів. 31 березня. УНІАН. Міністр МНС Віктор Балога під час візиту на Львівщину пообіцяв, що протягом трьох-чотирьох років буде завершено будівництво об’єктів, які відновлюють в межах програми протипаводкового захисту після повені 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Сьогодні об’єкти, які будуються в межах цієї програми на Львівщині, ми оглянули: це акумулюючи ємності в селі Мости, Чайковичі та в Тершакові. Одна з ємностей – у Тершакові - вже збудована і у 2010 році вже вберегла від підтоплення населені пункти», - зазначив міністр МНС Віктор Балога на Львівщині.

«Будівництво цих акумулюючих ємностей захищає від підтоплення населені пункти не лише Львівщини, а й Івано-франківської та Чернівецької області», - додав він.

Голова Держводагентства України Василь Сташук розповів, що Кабінет міністрів України виділив 50 млн. грн. на будівництво протипаводкових споруд. 23 млн. грн. – на Львівську область. «Ми вирішили не розпорошувати кошти, а зробити конкретні найнеобхідніші роботи на цих об’єктах», - зазначив він.

Голова ЛОДА Михайло Цимбалюк подякував керівництву країни за те, що уряд виділив найбільшу кількість коштів на протипаводкові заходи саме Львівщині.