На будівництво протипаводкових споруд Львівщина отримала найбільше коштів

15:59, 31 березня 2011
Львів
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Львів. 31 березня. УНІАН. Міністр МНС Віктор Балога під час візиту на Львівщину пообіцяв, що протягом трьох-чотирьох років буде завершено будівництво об’єктів, які відновлюють в межах програми протипаводкового захисту після повені 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Сьогодні об’єкти, які будуються в межах цієї програми на Львівщині, ми оглянули: це акумулюючи ємності в селі Мости, Чайковичі та в Тершакові. Одна з ємностей – у Тершакові - вже збудована і у 2010 році вже вберегла від підтоплення населені пункти», - зазначив міністр МНС Віктор Балога на Львівщині.

«Будівництво цих акумулюючих ємностей захищає від підтоплення населені пункти не лише Львівщини, а й Івано-франківської та Чернівецької області», - додав він.

Голова Держводагентства України Василь Сташук розповів, що Кабінет міністрів України виділив 50 млн. грн. на будівництво  протипаводкових споруд. 23 млн. грн. – на Львівську область. «Ми вирішили не розпорошувати кошти, а зробити конкретні найнеобхідніші роботи на цих об’єктах», - зазначив він.

Голова ЛОДА Михайло Цимбалюк подякував керівництву країни за те, що уряд виділив найбільшу кількість коштів на протипаводкові заходи саме Львівщині.

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